تغطية غير تقليدية لحرب غزة.. قيادات حماس على الشاشات المصرية

القضية الفلسطينية كانت وستظل من أهم ما يشغل بال المصريين على مر التاريخ ، والإعلام المصري متابع دائم لكل تطورات القصية الفلسطينية والمواجهات التي تشهدها غزة من حين لآخر، لكن رغم ذلك فإن ما التغطية للأحداث الأخيرة بعد هجوم 7 أكتوبر وما تبعه من هجمات إسرائيلية على قطاع غزة مختلفة تمامًا.

ولاحظ المصريون الاختلاف الكبير في حجم تغطية الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر حيث نجحت القنوات المصرية وعلى رأسها “القاهرة الإخبارية” في نقل تغطية حية من غزة لكل الأحداث التي يشهدها القطاع بل أصبحت “القاهرة الإخبارية” مصدرا للمعلومات للمواقع العالمية تنقل من خلالها تطورات الحرب في غزة أو موقف المفاوضات بين الطرفين بشأن تبادل الأسرى.

انقطاع الاتصال بطاقم عمل القاهرة الإخبارية في غزة

انقطع مع معظم أطقم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة فى قطاع غزة وقناة القاهرة الإخبارية خلال التغطية الحية للأحداث من أراضي غزة.

وأوضح "الطاهرى"، خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، ويعرض على شاشة " إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية أمنهم وسلامتهم، كما نوه إلى الاعتداء على أطقم القاهرة الإخبارية فى القدس.

استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية فى غزة

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية، الذى يغطى أحداث غزة، وذلك من أمام محيط مستشفى الشفاء



وكتب أحمد الطاهرى عبر حسابه على فيس بوك: أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله"

.وأضاف الطاهري بعدها في فيديو نشره الراديو 9090، عبر حسابه الرسمي في فيس بوك، أن أحد الفنيين أصيب أيضا إصابات بالغة تسببت في بتر اليد والساق، متابعا: "نحتسب الزميل المصور شهيدا".

وذكر أن هذه الاعتداء يضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسجله الأسود في الحرب البربرية التي يشنها تجاه الإعلام والمصورين ممن ينقلون الحقيقة للعالم.

وشدد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن قناة القاهرة الإخبارية بكل أطقمها مستمرة في تقديم رسالتها.

التغطية الواسعة لأحداث الحرب في غزة لم تكن هي فقط من جعلت الاختلاف واضحا في متابعة الأحداث بل هناك اختلافا جوهريا حيث تابعنا مداخلات هاتفية لأول مرة منذ سنوات طويلة لقادة حركة حماس على الشاشات المصرية بل حالة الجفاء التي شابت العلاقة بين المصريين والحركة الفلسطينية عقب أحداث 30 يونيو حيث اعتبرها الكثيرون معادية لمصر باعتبارها منبثقة عن جماعة الإحوان المسلمين التي دخلت في مواجهة مع السلطة المصرية،وامتد الأمر لاتهامالحركة بالتآمر ضد مصر.

أحداث 7 أكتوبر والهجوم الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة أعادت حركة حماس للظهور على الشاشات المصرية للحديث عن الحرب والمعانة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء القصف العنيف للقوات الإسرائيلية، بل ووجهوا الشكر للرئيس السيسي على موقفه المساند للشعب الفلسطيني

خالد مشعل: نشكر مصر على موقفها الرافض للتهجير

شدد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، على أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم وأن موقف مصر حاسم بشأن التهجير، ووجَّه مشعل الشكر لـ مصر والأردن على موقفيهما من رفض التهجير.

أضاف خالد مشعل خلال حوار عبر skype مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس.. مؤكدا أنه لا للتهجير من غزة.



وأكد خالد مشعل أن موقف مصر حاسم ضد التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني سواء تم تنفيذ عملية طوفان الأقصى أو لم تنفَّذ العملية.. مبينا أن إسرائيل ترتكب أفظع الجرائم ضد الفلسطينيين وسط صمت دولي كبير.



وأشار إلى أن الدولة المصرية أكدت أنه لا للتهجير إلى سيناء.. مبينا أن مصر بلد عزيز لدى الفلسطينيين، ولن يغادر الفلسطينيون أرض الوطن، وكان موقف مصر حاسما ضد التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: نثق في الاشقاء بمصر وقطر

قال طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن عندما يتحدث جيش الاحتلال عن الرحمة فكأننا نستمع لإبليس يتحدث عن القيم والمبادئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بى سى مصر»: «نثق في الأشقاء بمصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى».

وتابع مستشار رئيس المكتب السياسى لحماس أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من بحث بنود الهدنة من الاحتلال.

واختتم طاهر النونو أنه تم التحدث مع الاحتلال بشان صفقة شاملة تتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ولكن الاحتلال لم يحسم موقفه.