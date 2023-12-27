انطلاق فاعليات الندوة العربية لمناصرة القضية الفلسطينية بحضور عدد من السفراء والشخصيات العربية والاعلامية البارزة

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الندوة العربية لمناصرة القضية الفلسطينية بمقر سفارة اليمن بالقاهرة التى نظمتها منظمة سفر السلام بالتعاون مع المركز العربي لحقوق الإنسان ومشاركة جامعة الدول العربية وبرعاية من السفارة اليمنية بالقاهرة، تحت شعار مناهضة الإبادة الجماعية والتهجير القسري.



وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الشخصيات العربية البارزة، وذلك بحضور السفير خالد بحاح سفير دولة اليمن بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والسفير حيدر الجبوري، مدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري والكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس وكالة أنباء الشرق الأوسط، والاعلامي الكبير جمال الشاعر، وقدمها الإعلامي الكبير البارز أشرف أبو دوح.



وتتناول الندوة القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء اختلال النظام العالمي وانحياز القوة الدولية للمحتل في مخالفة لكل القوانين الدولية وادعاءات حقوق الانسان ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا و الاحداث التاريخية.

وشهدت الندوة العديد من أوراق العمل التي قدمها مسؤولون وباحثون وأكاديميون تتناول القضية من أبعادها المختلفة وسط حضور واسع الدبلوماسيين والمسؤولين والصحافة ووسائل الإعلام العربية.

كما ركزت الندوة على الضغط لإيقاف العدوان على غزة ومواجهة مشروع التهجير القسري لابناء غزة خارج اراضيهم وتعزيز الجهود المصرية وقرارات القمة العربية الاستثنائية بشأن الوضع في قطاع غزة.

وطالبت الندوة بضرورة الوقف الفوري والعاجل لانتهاكات الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وسرعة تعزيز وزيادة المساعدات الإنسانية والاغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على تعزيز جهود الملاحقة الجنائية الدولية لمحكمة مسؤولي الميان الصهيوني المحتل وادراجهم على قوائم ترقب الزصزل لكافة المطارات الدولية وفي مقدمتها الدول العربية، العمل على تشكيل لجنة خبراء قانونين واعلاميين لطرق ابوب المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة.

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