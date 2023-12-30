على الطريقة الإسبانية.. حضري سلطة البطاطس لسد الجوع فترة أطول

سلطة البطاطس من السلطات المفضلة لدى العديد من الناس، فتتميز بمذاقها اللذيذ، كما تكدك بالطاقة، وتشعر بالشبع فترة أطول، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها علي الطريقة الإسبانية الصحية.

سلطة البطاطس

طريقة عمل سلطة البطاطس الإسبانية

المقادير

- البطاطس : 3 حبات

- الخل : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز : كوب

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- البصل : كوب (مفروم)

- الزعتر : ملعقة كبيرة (مفروم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)



طريقة التحضير

اخلطي الخل والعسل والزعفران في وعاء، ثم ضعيه على النار على حرارة عالية ثم ارفعيه على الفور واتركيه حتى يبرد.

امزجي المايونيز مع الثوم مع الخليط السابق في وعاء وتبليه بالملح والفلفل.

اسلقي البطاطس في ماء مغلي حتى تصبح طرية، وقطعيها إلى شرائح صغيرة، وضعيها في وعاء وأضيفي عليها خليط المايونيز والزعفران مع إضافة الطماطم، والبصل، والزعتر، والبقدونس.

اسكبيها في طبق التقديم وزينيها بقطع من البقدونس.