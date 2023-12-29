توقعات حياة الروح لبرج الجوزاء 2024| عام الاتصالات والحظوظ المرتفعة (خاص)

برج الجوزاء في المرتبة الثالثة ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 21 مايو إلى 21 يونيو، وهو من الأبراج الهوائية مثل الدلو والميزان، يعرف مواليد هذا البرج بشخصيته الطموحه التي تدفعه دائمًا إلى تحقيق أهدافه وقدرته في التغلب على المشاكل والصعوبات فهو يكره الروتين ويميل إلى تجربة الأشياء الجديدة ويتسم بالعاطفة، كما أنه شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى.

برج الجوزاء

وفي هذا الصدد كشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج الجوزاء على الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قالت حياة الروح إن مواليد برج الجوزاء قد عانوا من تغييرات عديدة في 2023، وهذا العام سيكون من الأبراج الأكثر حظًا وتحديدًا في النصف الثاني من السنة، فستكون الاتصالات والحظوظ في الارتفاع بسبب وجود كوكب المشتري في منزلك، بداية من 26 مايو سيكون هناك تصحيح معنوي في معظم الأخطاء الذي ارتكتبها خلال العام الماضي.

مع بداية العام وخاصة شهر أبريل، يجب عليك الحذر حيث سيكون هناك معاكسة فلكية، ولكن وجود كوكب بلوتو في الدلو سيخلق حالة من التغير الجزري حيث أن هناك سفر والحصول على شهادات وتخطيط وأرباح بعملات مختلفة، بداية 6 فبراير حتي يوم 22 فترة قوية لمواليد برج الجوزاء وتحقيق الأحلام.

وبداية من 3 يونيو يوم 16، كوكب عطارد سيكون داعم ليك ماديًا واجتماعيًا ورومانسيًا.

توقعات حياة الروح لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

هناك العديد من المغامرات العاطفية الذي سيخوضها مواليد برج الجوزاء هذا العام، يمكن أن تصل إلى الزواج أو الخطوبة ومن المحتمل أن تبتعد عن أشخاص كانوا يسببون الأذي لك، ودخول ناس جديدة إلى حياتك سيكون لهم معني، وهناك علاقات حب عن طريق السوشيال ميديا، وبداية من شهر أكتوبر سيكون هناك علاقة سرية.

وستعيش خلال فصل الصيف أحداث رومانسية وتغييرات ومفاجآت جميلة سيشعر بها مواليد الجوزاء، وانتبه من قرارات الانفصال.