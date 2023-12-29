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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خلافات عائلية..

ضبط 4 أشخاص مصابين في مشاجرة أبناء العمومة بدار السلام

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم نتج عنها إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم بندقية آلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .
 

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد الراضي . ك . ك . ع" 50 سنة مزارع مصاباً بكدمات بفروة الرأس وجرح باليد اليمنى .
 

وطرف ثان "السعودي . م . م . ا" 30 سنة عامل مصاباً بكدمة بالرأس وسحجات بالذراع الأيمن وشقيقه "صدام . م . م . ا" 39 سنة مبيض محارة مصاباً بجروح باليد اليمنى ونجل عمهما "أحمد . ع . م . ا" 21 سنة طالب الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ بندقية آلية ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما .

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الجريدة الورقية