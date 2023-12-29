

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية ، غموض العثور علي جثمان فتاة في العقد الثاني من عمرها بمياه ترعة الشباب بمنطقة الملاك بدائرة مركزشرطة أبوحماد ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدها وشقيقه بسبب شكهما في سلوكها.

شك في سلوكها ..تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثة كوافيرة الشرقية



وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من عمرها بمياه ترعة الشباب بدائرة مركز شرطة أبوحماد.

وبانتقال قوة امنية الي محل الوقعة مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعي"ح.أ.م" 16عاما مقيمة بنطاق مركز الزقازيق، وتبين انها تعمل كوافيرة فى أحد صالونات التجميل

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوى من مديرية أمن الشرقية توصل إلي أن وراء ارتكاب الجريمة والدها ويدعى “أ. م”47 عاما ويعمل ميكانيكي وشقيقه 50 عاما (موظف) بإنهاء حياة الفتاة وإلقائها فى الترعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بإنهاء حياتها لشكهما فى سلوكها، وبعد ورود معلومات لديهم بوجود علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث كبلاها وكمما فمها وألقياها في الترعة.

جري نقل جثمان المتوفاة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الاحرارالتعليمى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

وبالعرض على النيابة قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين.



بسبب تسريب الغاز ..إصابة مبيض محارة وزوجته و2 من أبنائه في حريق اندلع بمنزله بسوهاج



كما تعرض 4 أشخاص للإصابة ، في حريق اندلع بمنزل مكون من 4 طوابق، بسبب تسريب غاز، بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

​​​​​​وكانت البداية بتلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في أحد المنازل، ووجود مصابين بدائرة القسم.

وتبين أنه خلال تغيير المدعو محمد م ا ح، 29 عامًا، مبيض محارة، ومقيم بذات الناحية، إسطوانة بوتاجاز بشقة كائنة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 4 طوابق مشيد بالطوب والخرسانة والأسمنت، حدث تسرب غاز، مع وجود مصدر حراري، مما أدى إلى نشوب الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وزوجته دينا ع ع، 22 عاما، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وابنتيهما كيان م م ا، عامين، مصابة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وأروى م م ا، 3 أعوام، مصابة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

انحصرت التلفيات في احتراق بعض محتويات الشقة، وبسؤال مالكها وزوجته -المصابة الثانية- أفادا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

