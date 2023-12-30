طلاب "المعهد الفنى للصناعات المتطورة" يشاركون فى مسابقة "ملتقى العباقرة"

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر؛ بأنه في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالاهتمام بتعزيز العملية التدريبة والتعليمية للارتقاء بمستوى طلاب المنشئات التعليمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ؛ فقد شارك عدد من طلاب المعهد الفنى للصناعات المتطورة أحد الكيانات التعليمية التابعة للوزارة فى مسابقة " ملتقى العباقرة " التي تم عقدها بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تحت إشراف وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني.

وأوضـح المهندس وليـد فـاروق حافظ، مديـر المعهـد الفنى للصناعات المتطـورة، أن المعهـد قــــد فـــــاز بعــدد من المـراكــــــــز المتقــدمـــــة فى المجـــــــالات المختلـــــفة للمســــــابقــة و من هذه المجالات (معالجة المياه – البرمجيات - تطبيقات سطح المكتب - الهندســـة الكيميائية - برمجة تطبيقات الويب- الكهربـــــاء)، حيث يولى المعهد الفني للصناعات المتطورة اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات طلابه ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة بجميع المسابقات، كما يسعى لدعم المواهب فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية ، مؤكداً على تقديره لمجهودات كافة العاملين بالمعهد من مدربين وإداريين لما يقدموه من جهود للإرتقاء بمستوى طلاب المعهد.

و في سياق أخر صرح "بكر" أن "قطاع التدريب " التابع لوزارة الإنتاج الحربي قام باستقبال قافلة طبية من وزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة الانتاج الحربي ، حيث تم إجراء فحص مجانى للعاملين و العاملات بالقطاع ( ضغط - سكر عشوائى - كشف مبكر لسرطان الثدى ) وتوفير وحدة متنقلة مجهزة بجهازيّ ماموجرام وسونار على أعلى مستوى لخدمة العاملين بقطاع التدريب وعدد من الشركات و الوحدات التابعة للإنتاج الحربي و ذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسي " 100 مليون صحة".