الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إستئناف العرض المسرحي "يوم عاصم جدًا" على السلام

مسرحية يوم عاصم
مسرحية "يوم عاصم جدا"

استأنفت مسرحية "يوم عاصم جدا" للمخرج عمرو حسان، العرض من جديد في السابعة مساء اليوم، الجمعة، وذلك على خشبة مسرح السلام.

وتدور أحداث العرض المسرحي، حول عاصم الذي يعيش أحفاده في منزلة وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

 

تفاصيل مسرحية يوم عاصم جدا


مسرحية يوم عاصم جدا، بطولة مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد.

 

يشار إلى أن العرض موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.

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