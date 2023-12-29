ريال مدريد يعود لفتح مفاوضات التعاقد مع مبابي

عاد ريال مدريد الإسباني مجددًا لفتح المفاوضات مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكان ريال مدريد قد أبدى جدية كبيرة خلال فترات الانتقالات الماضية لضم اللاعب، بعدما قرر عدم تمديد تعاقده لموسم ثالث مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات مبابي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد قرار اللاعب بعدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق الفرنيي.

وأوضحت أن الملكي منح مبابي مهلة أخيرة لتحديد موقفه النهائي من الانتقال للفريق من عدمه، خاصة وأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال يرغب في الحصول ضم اللاعب، حيث أبدى ترحيب بالتعاقد معه، من أجل الاستفادة من خدماته الفنية العالية.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يضغط بقوة على مبابي من أجل تجديد عقده، حيث لا يريد رحيله بالمجان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن مبابي جدد تعاقد خلال العام الماضي 2022 لمدة ثلاث سنوات، لكن الموسم الثالث يحق لمبابي الرحيل قبل خوضه بسبب وجود بند يسمح له بمغادرة حديقة الآمراء في 2024.