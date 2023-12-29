محمد شريف.. التشكيل الرسمي لمباراة الخليج وأهلي جدة في الدوري السعودي

تنطلق بعد قليل المواجهة المرتقبة التى تجمع بين أهلي جدة ونظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



تشكيل الخليج الرسمي لمباراة أهلي جدة في الدوري السعودي

حراسة المرمي: سيهيتش

خط الدفاع: خبراني، لوبيز، ريبوتشو، خالد ناري

خط الوسط: ناري، هوساوي، رودريجيز، فابيو مارتينيز

خط الهجوم: محمد شريف، عبد الإله هوساوي أل حمسل وو يونج





تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الخليج بدوري روشن

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، حامد، إيبانيز، بالعبيد

خط الوسط: المجحد، كيسيه، فيجا

خط الهجوم: محرز، ماكسيمان، البريكان