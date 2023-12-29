شيرين عبد الوهاب تعود من جديد بعد الطلاق والجمهور "خست ورجعت بقوة"

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظهرت لأول مرة بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب دون الكشف عن تفاصيل، وعلى ما يبدو أنها خسرت الكثير من وزنها خلال فترة اختفائها.

شيرين عبد الوهاب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل رأس السنة في دبي، حيث نشرت الصفحة الرسمية لـبرنامج et بالعربي مقطع فيديو يظهر فيه ظهور شيرين بعد فترة اختفاء بعد إعلان طلاقها من حسام حبيب، برفقة مصممة الأزياء زينة زكي وهي تستعد لبروفات.

بدت شيرين عبد الوهاب خلال مقطع الفيديو متألقة وعلى ما يبدو بأنها خسرت وزنها وبدأت تستعيد رشاقتها، وارتدت ملابس كلاسيكية مكونة من شورت وجاكيت بدلة بنفس اللون والتصميم تميل للأبيض والأزرق الفاتح.

وقالت زينة لها خلال الفيديو: "شوفوا مين شرفني اليوم، ملكة الأحساس، انتي احساسك بيوصل لأنو فعلًا صادق مستحيل يتمثل، مو بس فخورة أنك أنتي جمبي أنا بموت عليك وبحبك".

شيرين عبد الوهاب

تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لشيرين بعد الطلاق

بعد نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، انهالت العديد من تعليقات الجماهير والذين بدو إعجابهم الشديد بشكل شيرين عبد الوهاب ومحاولتها للاهتمام بنفسها من جديد والتي جاءت كالآتي: " نحفانة شيرين حلو"، " بدأت تخس وترجع تحلو تاني ما شاء الله"، " واضح أنها مبسوطة ومرتاحة وناطرين أغانيها الحلوة ورجعتها القوية"، " أموووت ع شيرين من أجمل أصوات ومبسوطة الها والله أنه راجعة لفنها"، " رجعت بقوووة"، " شهادة الجميع ملكه المشاعر الأغاني كلشي تحسه نابع من صدق المشاعر"، " الله يوقفك بسلامه يارب وترجعين أفضل من قبل ألف مرة مبروك عليك"، " شكلها رجعت شيرين القديمة بعد الطلاق"، " بدأت تخس أهي وتحلو".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب بشكل ودى، إذ شهدت العلاقة خلافًا حادًا خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية بعد إحياء شيرين حفل "روائع السنباطي"، وانتشرت العديد من الشائعات أثناء هذا الوقت.

ليظهر الإعلامي عمرو أديب، ويرد على حقيقة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، قائلًا بإن الطلاق تم بالفعل بشكل حضاري وأن الثنائي بخير وقرار الانفصال جاء بعد العديد من الأحداث والخلافات بينهم.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وتابع عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، "اتصلت بشيرين عبد الوهاب وطلبت مني اطمن الناس عنها وأنها كويسة جدا واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدا".