كلمات أغنية «أبو سمارة» لـ أمينة

طرحت المطربة الشعبية أمينة أغنية جديدة بعنوان "أبو سمارة" على طريقة الفيديو كليب، احتفالًا بالعام الجديد 2024، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى عدد من منصات الموسيقى الشهيرة.

أغنية أبو سمارة، من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

وتقول كلماتها: "أبو سماره خطف قلبى

من اول نظرة ينا ياغلبى

فى كل مرة يقول حاسبى

من السنارة

بيغير عليا من اصحابو

على طول واقف لى على بابو

طبعو عصبى و اعصابو

مولعة نارا

دايما بيمشى كدا ورايا

انا خايفة يعملى جناية

ده نصيب ومكتوب ياشقاية

حب سماره

عايشة فى حيرة نار على غيرة

بس هموت عليه

سيرته كبيرة قوة خطيرة

دوب قلبى فى ايديه

ابو سماره سيد الحاره

من غيرته انا اه يا مراره

فى مرة ماشية وانا جمبه

سلم عليا قريبه عبده

قام ادالو بوكس فى قلبه

خلاها جزارة

مش معقول كل دى غيره

ياتهدى يانفضها سيرة

اعمل ايه يادى الحيرة

دى حالتو خطيرة

بيغير عليا من اصحابو

على طول واقف لى على بابو

طبعو عصبى و اعصابو

مولعة نارا

عايشة فى حيرة نار على غيرة

بس هموت عليه

سيرته كبيرة قوة خطيرة

دوب قلبى فى ايديه".

أجدد أعمال المطربة الشعبية أمينة

وفى سياق آخر تنتظر النجمة أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

وفى سياق متصل كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل اسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جودة.