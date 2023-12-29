إستمرار فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة بالشرقية

واصلت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة، وجعل الرياضة أسلوب حياة، بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أنه يتم تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية، والألعاب الجماعية والفردية، والعروض الرياضية، ورياضة الكاراتيه، وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس، تحت اشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتيه.

ولفت إلى أن هذا العام تم افتتاح مركزين للمشروع القومى للمرأة فى المحافظة، لزيادة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمرأة، وذلك في نادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح، ويتم ذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.