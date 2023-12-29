وفد برنامج الأمم المتحدة يتابع المشروعات الزراعية التنموية بكفر الشيخ

تفقد وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و مركز التميز المصري للزراعة الملحية، والمجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ المشروع التنموي في بعض قرى مركزي البرلس ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ والذى يهدف إلى تحسين معيشة صغار المزارعين وإقامة مجتمعات أمنة ومستقرة على الشريط الساحلى بقرى مركزي البرلس ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية زراعية لصغار المزارعين والمستثمرين بمحافظة كفر الشيخ وإدخالها ضمن منظومة الزراعة الشاملة القائمة على التكامل الزراعي – الصناعى للمنتجات الزراعية والحيوانية.

أشادت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة الدكتور أماني شاكر بتقدم المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين والمستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر في محافظة كفر الشيخ ، والممولة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بالتعاون مع مركز التمييز المصري للزراعة الملحية ECESA التابع لمركز بحوث الصحراء.

وتقدمت بالشكر للسيدات المستفيدات ولأعضاء الفريق البحثي بمركز التميز المصري للزراعة الملحية ECESA التابع لمركز بحوث الصحراء و السيدات صاحبات المشاريع، وكذلك القائمين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

و تففدت د. "شاكر" نماذج من المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين والمستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر في محافظة كفر الشيخ والمعرضين لمخاطر التغير المناخى وارتفاع مستوى سطخ البحر وبالتالي فقدانهم أراضيهم وأعمالهم الزراعية مما قد يتسبب في انخفاض مستوى معيشتهم حيث إن تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تتلائم مع ظروف التربة والمياه وطبيعة سكان تلك المنطقة من شأنها توفير مصادر دخل متنوعة لهم وتوفير فرص عمل لذويهم وكذلك معظم فئات المجتمع من رجال وسيدات وشباب.



وعرض الدكتور محرم فؤاد البسيوني الباحث المناوب للمشروع لأهم الأنشطة والنماذج الجاري تنفيذها لدى المستفيدين من المشروع الأهداف الفنية التفصيلية للمشروع والتي تمثلت في دراسة أولية تحتوى على البيانات الأساسية لمنطقة المشروع وتأهيل وتنمية مهارات المزارعين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة، مع التركيز بشكل خاص على النساء اللائي يفتقرن إلى التدريب المهني، أو زيادة فرصهن في سوق العمل أو تحسين أعمالهن الخاصة ونشر النماذج الناجحة للمشاريع الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حاضنة المشاريع الزراعية وتوفير فرص عمل ومساعدة المجتمعات المحلية من نساء وشباب وأسر مهمشة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية ذات العوائد الاقتصادية والتي تتمثل في عدد من المشروعات مشروع الصوب الزراعية الحديثة.

