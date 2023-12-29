الأردن يحذر تصدير الأرز والسكر والزيوت النباتية للخارج

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع بعد توصية من مجلس الأمن الغذائي، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة على منصة إكس إن القرار الحكومي يشمل كلا: من الأرز والسكر والزيوت النباتية من زيت الذرة وعباد الشمس والنخيل وزيت الصويا، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأوضحت الوزارة أن مجلس الأمن الغذائي كان قد أوصى الأحد الماضي بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر.

كانت شركة ميرسك الدنماركية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها حددت مواعيد لمرور عشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع القليلة القادمة، في إشارة إلى أن شركات الشحن العالمية تعود تدريجيا إلى استخدام هذا المسار.

وتوقفت كبرى شركات الشحن في العالم، من بينها شركتا الحاويات العملاقتان ميرسك وهاباج لويد، عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن استهداف السفن في وقت سابق من هذا الشهر مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.