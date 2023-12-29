رئيس جامعة سوهاج يناقش تجهيزات امتحانات الفصل الدراسي الأول

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، والذي لمناقشة الإستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب البرامج المختلفة بالمركز، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.



وأكد النعماني علي حرص الجامعة على التوسع في برامج التعليم المدمج، وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، موضحاً أنه تم خلال الإجتماع تحديد أماكن عقد الامتحانات، ليتم إجراءها بمدرجات الجامعة الرئيسي، مشدداً على ضرورة توفير كل سبل راحة الطلاب وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الإمتحانات، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الرعاية الطبية للطلاب.



وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، أن المجلس ناقش أيضاً تشكيل لجان الإمتحانات و الكنترولات وأعمال المراقبات والملاحظات، وكذلك اللجان الطبية المعاونة والأمن اللازمة لإجراء الإمتحانات، مضيفاً أن الامتحانات سوف تبدأ يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير وتنتهي يوم ٨ فبراير بالنسبة لبرامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبالنسبة لبرامج الشراكة مع القاهرة ستبدأ الامتحانات يوم ٢٨ يناير وتنتهي الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤.

وجدير الذكر أن مركز التعليم المدمج يتيح الإلتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا، للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج.