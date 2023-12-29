كشف ضباط وحدة إدارة مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية، ملابسات غموض اختفاء أحراز متهم خلال عرضه على النيابة في الدقهلية.

كشف غموض اختفاء أحراز متهم في الدقهلية

وفي سياق متصل، تم ضبط سائق توك توك مقيم بعزبة صبحي مركز بلقاس، وذلك بعد سقوط حقيبة بداخلها أحراز مواد مخدرة خاصة بمتهم، من خفير نظامي، وتم عرض المتهم ومتهمين آخرين على نيابة بلقاس الجزئية، وتبين سقوطها حال ركوبه سيارة الترحيلات.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الستاموني، مفاده أنه حال قيام مأمورية من قسم شرطة جمصة برئاسة من قوة مركز شرطة الستاموني وبصحبته أمين شرطة نظامي وأمين شرطة سري، وخفير نظامي من قوة مركز الستاموني بعرض 4 متهمين على نيابة بلقاس الجزئية بدائرة مركز بلقاس وهم: محمد.ف.س، 23 عاما، لا يعمل ومقيم عزبة العرب دائرة قسم ثان مدينة نصر،بمحافظة القاهرة، والمحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح ناري، بالأحراز 20جرام شابو، و140 جرام هيروين و4 طلقات و425 جنيها ونوتة حسابات، وكذلك المتهم محمد.ع.ع، 45 عاما، متهم بقضية ضرب، ومحمود.ف.م، 31عاما، متهم بقضية سرقة أسلاك، وهالة.إ.س، 31 عاما، متهمة بقضية ضرب.

وعقب انتهاء المأمورية وعرض المتهمين على النيابة تبين للخفير النظامي عدم وجود الأحراز الخاصة بالمتهم الأول، والتي كان يحملها داخل حقيبة بلاستيكية، وبسؤاله رجح سقوطها أثناء استقلاله سيارة الترحيلات دون أن يشعر.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستامونى بلقاس وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع البحث بغرب الدقهلية، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة، وتبين سقوط الحقيبة البلاستيكية بما فيها من مضبوطات عقب قيام الخفير النظامي باستقلال السيارة من الخلف قبل تحرك سيارة الترحيلات وقيام أحد سائقي التوك التوك بالتقاطها عقب مغادرة السيارة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط سائق التوك توك ويدعى سعيد.م.ع، 30عاما، سائق ومقيم عزبة صبحي بندر بلقاس.

وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة وبها الأحراز بعد عثوره عليها أمام محكمة بلقاس الجزئية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.