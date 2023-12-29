وزير الأوقاف يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي ببورسعيد

سلَّم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد شهادات الجودة والاعتماد لتسعة مساجد بمحافظة بورسعيد حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) وهي: (مسجد العباسي - مسجد القاصدين - المجمع الإسلامي ببور فؤاد - مسجد عبد الرحمن لطيفي - مسجد السلام - مسجد الشاطئ - مسجد العظيم - مسجد بور فؤاد الكبير - المسجد التوفيقي).

جائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد

كما كرَّم وزير الأوقاف الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام - إمام وخطيب الفائز بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد، جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى.

وفي ذات السياق التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023م بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء/ أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سابقًا، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ/ عماد محمد هيبه مدير شئون الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.

وفي كلمته رحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف معربًا عن سعادته بمشاركة وزير الأوقاف أهالي محافظة بور سعيد في عيدها القومي، مؤكدًا أن الله (عز وجل) قد وهب محافظة بورسعيد بالكثير من حفظة القرآن الكريم، وأن هناك الكثير من المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظة بور سعيد، مقدمًا الشكر لوزارة الأوقاف التي تحظى بسجل كبير ومشرف من الإنجازات.

وزير الأوقاف يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي بمحافظة بور سعيد