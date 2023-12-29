تين هاج: يوجد مفاوضات مع الكاميرون حول مشاركة اونانا في الكان

أكد الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لمانشيستر يونايتد الانجليزي ان إدارة ناديه دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لبحث تاجيل انضمام حارس مرمى مانشيستر يونايتد و منتخب الكاميرون ديفيد اونانا إلى معسكر الأسود استعدادا لخوض غمار كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار والتي ستنطلق يوم ١٣ يناير المقبل.

وكان المدير الفني لمنتخب الكاميرون روجيبرت سونج قد أعلن قائمة منتخب بلاده التي ستخوض مباريات كاس الأمم الافريقية بكوت ديفوار وضمت الحارس اونانا بعد انتهاء الخلاف بين الحارس و الاتحاد الكاميروني والمدير الفني بعد الخلاف العنيف بين الطرفين خلال النسخة الأخيرة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢ حيث من المنتظر ان ينضم اونانا إلى معسكر الأسود التي لا تقهر خلال الأيام القادمة وفي حالة مواصلة الكاميرون المشوار حتى نهايته سيغيب عن ستة مباريات رسمية لنادي مانشيستر يونايتد بما فيها مباراة ويجان اتلتيك في كأس الاتحاد الأنجليزي.

وقال ايريك تين هاج خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشيستر يونايتد مع نوتنجهام فوريست غدا ( السبت ) عند سؤاله حول كون ما اذا ستكون مواجهة نوتنجهام فوريست هي الأخيرة للحارس الكاميروني قبل الانضمام للمعسكر الكاميروني : دخلنا في مفاوضات مع الاتحاد الكاميروني لتأجيل انضمام اونانا حتى ما بعد مباراة ويجان اتلتيك . لدينا علاقات طيبة معهم وسنرى ما سيحدث .

المعروف ان مانشيستر يونايتد ايضا يضم المغربي سفيان امرابط الذي سينضم للمعسكر المغربي استعدادا لكأس الامم الافريقية بينما استبعد التونسي حنبعل المجبري من قائمة منتخب تونس بعد اعتذاره عن المشاركة مع نسور قرطاج .

يذكر ان منتخب الكاميرون سيشارك في الكان ضمن مجموعة تضم السنغال و جامبيا وغينيا .