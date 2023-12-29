استئصال ورم بالفك بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بسوهاج الجامعي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن وحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، نجحت لأول مرة على مستوى صعيد مصر في استخدام تقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد" لاستئصال ورم بالفك، مؤكداً علي ان هذا النجاح يضاف الي سلسلة النجاحات التي تحققها المستشفي الجامعي، ويبرهن علي مهارة وحرفية الأطباء في التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة وعالية الخطورة.





ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن المريضة (إ. خ) كانت تعاني من ورم في الجزء الأيمن من الفك السفلي وتآكل جسمي بالفك حتى المفصل، فتقرر علي الفور إجراء تدخل جراحي لاستئصال الورم مع الحفاظ على العملية الطبيعية للفك، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة طبية متخصصة في هذا النوع من الجراحات الدقيقة من أعضاء ومعاوني هيئة التدريس بالكلية لعمل اللازم طبياً تضمنت الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة العامة، وأستاذ جراحة الوجه والفكين، و الدكتور أحمد جابر حسانين أستاذ جراحة الوجه والفكر وتقويم الأسنان، والدكتور طارق فتوحي، الدكتور إسلام عامر.



و قال الدكتور اسلام عامر أن العملية أجريت باستخدام تقنية حديثة لأول مرة في صعيد مصر وهي الطباعة ثلاثية الأبعاد للفك الصناعي، واستغرقت قرابة الثمان ساعات متواصلة دون توقف، حيث تقرر دخول المريضة بعد تجهيزها وعمل التقييم الطبي اللازم، لافتاً ان التدخل الجراحي تم بواسطة الدكتور أحمد جابر حسانين، والدكتور حاتم عادل، والدكتور محمود فهمي، حيث أسفرت الجهود عن نجاح العملية واستقرار حالة المريضة.