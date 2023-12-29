كوريا الجنوبية توافق على خطة لشراء طائرات مروحية جديدة للعمليات البحرية

وافقت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة على خطة لشراء طائرات مروحية جديدة للعمليات البحرية من الخارج، لتحل محل أسطول المروحيات البحري المتقادم.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية الكورية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب" - أن لجنة تعزيز مشروع الدفاع وافقت على الخطة الاستراتيجية الأساسية للمشروع بقيمة 2.87 تريليون وون (2.23 مليار دولار أمريكي) من عام 2025 إلى عام 2032، لاستبدال طائرات الهليكوبتر المروحية القديمة من طراز "لينكس".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعزز المروحيات الجديدة قدرات السفن البحرية المضادة للغواصات والسفن السطحية، وستعمل على الرد على التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية من الغواصات.

كما أقرت اللجنة خطة استراتيجية أساسية لتطوير صاروخ جو-جو قصير المدى ليتم وضعه في الطائرة المقاتلة المحلية "KF-21"، وهي قيد التطوير حاليا، وسيستمر المشروع الذي تبلغ قيمته 591.9 مليار وون من عام 2025 حتى عام 2035 في محاولة لتطوير صاروخ محلي متطور للطائرة "KF-21"، والذي من المقرر أن يبدأ تسليمه إلى القوات الجوية في عام 2026.

ووافقت أيضا على خطة أساسية بقيمة 740 مليار وون لشراء مروحيات قيادة جديدة من الخارج من عام 2025 حتى عام 2030، وخطة تطوير أساسية بقيمة 890 مليار وون لتحسين قدرات مروحيات العمليات الخاصة العسكرية من طراز "UH-60" و"HH-60" من العام المقبل إلى عام 2030.