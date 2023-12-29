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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بنى سويف يتفقد نقاط تمركز المعدات

نقاط تمركز المعدات
نقاط تمركز المعدات

 

 تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، يرافقه فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية ، بجولة تفقدية بمركز ومدينة بني سويف، تابع خلالها نقاط تمركز وانتشار سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية،في المناطق والأماكن الحيوية ، التي من المحتمل أن تشهد تجمعات للمياه حال سقوط أمطار ، وذلك على للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والسيارات لسحب وشفط أي تراكمات للمياه وتصريفها ،لتحقيق السيولة المروية والتعامل الفوري معها.
 

و أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي فروع شركة المياه بالمراكز والمدن ، بإعداد وتنفيذ خطة لأماكن انتشار و توزيع المعدات والسيارات في المناطق والبؤر التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية على مستوى مدن المحافظة ، منوها عن تكليفات المحافظ لمسؤولى الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة .

كان   الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنيسويف ق كلف بمتابعة الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لفصل الشتاء ، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار ،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث والمواقف الطارئة

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الجريدة الورقية