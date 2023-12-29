سكرتير بنى سويف يتفقد نقاط تمركز المعدات

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، يرافقه فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية ، بجولة تفقدية بمركز ومدينة بني سويف، تابع خلالها نقاط تمركز وانتشار سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية،في المناطق والأماكن الحيوية ، التي من المحتمل أن تشهد تجمعات للمياه حال سقوط أمطار ، وذلك على للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والسيارات لسحب وشفط أي تراكمات للمياه وتصريفها ،لتحقيق السيولة المروية والتعامل الفوري معها.



و أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي فروع شركة المياه بالمراكز والمدن ، بإعداد وتنفيذ خطة لأماكن انتشار و توزيع المعدات والسيارات في المناطق والبؤر التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية على مستوى مدن المحافظة ، منوها عن تكليفات المحافظ لمسؤولى الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة .

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنيسويف ق كلف بمتابعة الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لفصل الشتاء ، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار ،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث والمواقف الطارئة

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