أستاذ اقتصاد: الدولة أضافت 14 مدينة جديدة للرقعة العمرانية (فيديو)

أشاد الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، بالإنجازات والمشروعات التنموية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما حدث أمر ضخم جدا.

وأضاف خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التنمية طالت كل شبر في مصر وشملت كل الأقاليم المختلفة من مطروح حتى العريش وأسوان، ولم تتركز على العاصمة الكبرى فقط مثل السابق.

معدل البطالة في الدولة

وأوضح أنه يوجد طفرة كبيرة في البناء والتشييد، والدولة أضافت أكثر من 14 مدينة للرقعة العمرانية الموجودة، وتضاعف حجم العمران بشكل كبير، متابعًا: "حجم العمران كان في السابق يتضاعف كل 50 سنة، أما الآن الوضع مختلف تمامًا".

وأشار إلى أن معدلات البطالة كانت نحو 14% والآن مستقرون تحت الـ10% عند 7.1% لسبع سنوات متواصلة، بالإضافة إلى أن الدولة عملت على تحسين الأجور حيث تخطى حجم الإنفاق في الموازنة الأخيرة 530 مليارًا ويقترب من 25% من الموازنة العامة.