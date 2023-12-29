الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ماكرون يترأس حفل تأبين رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور

قصر الإليزيه
قصر الإليزيه

قالت الرئاسة الفرنسية " الإليزيه" اليوم الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيترأس في 5 يناير المقبل حفل تأبين؛ تكريما لروح رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور، والذي وافته المنية أول أمس الأربعاء في باريس عن عمر يناهز 98 عاما. 

حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أثنى الرئيس الفرنسي على ديلور مذكرا - على منصة "إكس" - بأنه كان "مهندسا لا يكل عن العمل من أجل أوروبا ومناضلا من أجل العدالة الإنسانية".

كان ديلور رئيسا للمفوضية الأوروبية بين عامي 1985 و1995، وأسهم في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة، كإنشاء السوق والعملة الموحدة والتوقيع على اتفاقية شنجن والقانون الأوروبي الموحد وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي أدى إلى إنشاء منطقة اليورو.

ولد ديلور في باريس عام 1925، وعمل في البداية في فرنسا كنائب لمحافظ البنك المركزي الفرنسي، وانضم إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي في عام 1974، بعد ذلك، أصبح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، وأصبح وزيرا للاقتصاد والمالية في عام 1981.

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