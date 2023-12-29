محافظ الشرقية: إستيفاء الشروط البيئية قبل الموافقة علي المنشآت الغذائية أو الصناعية

و محطات المحمول..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (14) موقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (القرين - منيا القمح – فاقوس) و تمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 7 محطات شبكات محمول، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئه) ومنها:

· أن ينشأ البرج على سطح خرساني

· أن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية

· عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

ومن جانبه أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص (94) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد (92) مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، فضلاً عن استيفاء (2) مشروع لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (5) منشآت و إجراء القياسات البيئية لعدد (4) منشآت للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

فضلاً عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (26) ورشة (تصليح سيارات – تصنيع ملابس).

بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على (3) محطات تموين سيارات بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات،

واسفر التفتيش عن استصدار قرارغلق لعدد (4) ورش وغلق شركة تعمل في مجال المكافحة الحيوية وتحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد إفتتح الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بمشاركة 20 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من أبناء المحافظة وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وتفقد محافظ الشرقية، عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

وأكد محافظ الشرقية، إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهاً الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

أشاد المحافظ، بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.

شارك في الإفتتاح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد سامي إستشاري البنك الدولي ومدير مكون التدريب والتوظيف، والدكتور حجازي حمدي مدير متابعه وتقييم برنامج فرصة، وعيد محمود، وابراهيم أبو النور، وابراهيم عبد التواب مسؤولين توظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي، ومنسقي برنامج فرصه بالمحافظة.