الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر، تصدر أسمه تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وتداولت أخبار عن فقدان الموسيقار حلمي بكر للحركة ورفضة الدخول للمستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.

وكانت أكدت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، أنه في كامل قواه العقلية،وما زال يتذكر كل شيء حوله، وليس لديه مشكلة عقلية، ولكنه يعاني خلال الفترة الأخيرة من توقف كامل لحركة رجليه، كما طالبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

ويشار إلى أن الموسيقار حلمي بكر، قضى في يناير الماضي، 15 يوم في مستشفى الشبراويشي، التي نقل بعد  معاناته من ارتفاع نسبة السكر، و قصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين.

 

الموسيقار حلمي بكر

يذكر أن لحّن الموسيقار حلمي بكر، حوالي 1500 أغنية لكبار المطربين العرب، منهم : "ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، علي الحجار، مدحت صالح".

كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة، حواديت، موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة، من أشهرها "الحلم العربي".

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