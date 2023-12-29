وزارة العمل 2023.. اتفاقيات وبروتوكولات مع الجهات الدولية لخدمة سوق العمل

شهدت وزارة العمل خلال عام 2023، توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الدولية الشريكة، فى العديد من المشروعات والبرامج والفعاليات.

ومن ضمن الاتفاقيات، التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة في إطلاق بوابة المعلومات الجيومكانية GIS، والانتهاء من المرحلة الاولي من المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بعدد 8 محافظات بصعيد مصر ( بنى سويف - الفيوم -المنيا- اسيوط- سوهاج -قنا -الاقصر أسوان ).

وتنفيذ مشروع برنامج التوأمة المهنية لعدد من برامج التدريب المهني على عدد من المهن بعدد 8 محافظات بصعيد مصر ( بنى سويف -الفيوم -المنيا -اسيوط -سوهاج - الاقصر- قنا- اسوان )، وكذلك التعاون مع منظمة العمل الدولية ILO فى تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الفني منها: مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق فيشمال افريقيا والشرق الاوسط ( اضواء)، ومشروع "تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب البقاء" بالقليوبية والمنوفية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر في دمياط، والممول من شركة ميثانكس، ومشروع "نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في افريقيا " تام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، والبرنامج الإقليمي المشترك "لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الامم المتحدة للمرأة.

وقامت وزارة العمل، بتوقيع البرنامج التنفيذي الأول للتعاون الفني في مجال التدريب المهني وكذلك البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون الفني في مجالات القوى العاملة، مع وزارة العمل الأردنية.

هذا وقد تم تنفيذ المادة الأولى من البرنامجين من خلال عقد اجتماعات اللجنة الفنية بين الجانبين المصرى والأردني لتنفيذ البرنامجين الموقعين، وتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في برنامج الفحص المهني بين وزارة العمل بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في 16 أكتوبر 2023 بالقاهرة، وتم البدء التجريبي للبدء في اختبارات الفحص المهني للبدء في تنفيذ الاتفاقية، والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق.