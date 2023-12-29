وزارة العمل 2023.. طفرة بالعلاقات المصرية الدولية لخدمة العمال وتبادل الخبرات

أولت وزارة العمل خلال العام الأخير 2023، اهتمامًا بالغًا برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية بالخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق ومستحقات العمالة المصرية بالخارج، وتحقيق التعاون بين الدولة المصرية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية والعربية والإفريقية المعنية بشؤون العمل والعمال، والاتصال بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والأمريكية والأوروبية والأفروأسيوية والدول والجهات المانحة الأخرى، لتبادل الخبرات، للمساهمة في دعم القدرات المؤسسية للوزارة ومديرياتها ، ورفع كفاءة أداء العاملين في مختلف أنشطة الوزارة.

مشاركة مصر في الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي

قامت وزارة العمل خلال عام 2023، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشاركة الوفد المصري في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2023، والذى تضمن قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إدراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء، بما يؤكد أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

واستعرض وزير العمل حسن شحاتة، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ111 بجنيف، قراره بإصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل" حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية، والحوار الاجتماعي، والعمل الأفضل".

وزارة العمل 2023

مشاركة مصر في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي

واستعرض شحاتة، جهود الدولة في تقديم الرعاية والحماية الإجتماعية للعمال بتوجيه مباشرة من الرئيس السيسي، وأيضًا مشاركة الوزارة في أعمال مؤتمر العمل العربي الدورة (49) التي انعقدت بالقاهرة في الفترة من 22 لـ 29 مايو 2023، وكذلك أعمال اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل العربية بالقاهرة خلال شهر مارس 2023، والإجراءات اللازمة للمشاركة في أعمال الاجتماعات من أجل المتوسط في مدريد باسبانيا، والمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند، والاجتماعات الرئيسية والهامشية خلال اعمال مؤتمر أسواق العمل الدولي بالرياض، والمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرون لخبراء احصاء العمل بجنيف، والمشاركة فى اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدولة فلسطين فى الاردن، وأيضًا المشاركة فى اجتماع الاتحاد الاقريقى ومنظمة العمل الدولية لمناقشة استراتيجية افريقيا للتشغيل، والمشاركة في أعمال مؤتمر هجرة اليد العاملة في أفريقيا المعنون "دعوة افريقيا للعمل المشترك و الموقف المشترك لحماية حقوق العمال المهاجرين" في ابيدجان -كوت ديفوار، برعاية منظمة العمل الدولية ILO، ومفوضية الاتحاد الافريقي AUC، وبالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب الاعمال IOE، والاتحاد الدولي للنقابات -افريقيا ITUC، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في المؤتمر الاقليمي " الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من اجل عالم عمل اكثر مساواة بين الجنسين في المنطقة العربية بعمان – الاردن.

افتتاح وزارة العمل لوحدة توجيه ما قبل المغادرة

ومن أهم الانجازات التي حققتها وزارة العمل خلال عام 2023 ، افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة بالتعاون مع منظمة الدولية للهجرة، واستكمال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر، وتنفيذ عدد من ورش العمل حول تعزيز ممارسات العمل المستدامة والمسؤولة لتحقيق العمل اللائق في مصر، وكذلك معايير العمل الدولية، وقضايا المساواة بين الجنسين، وإعداد دليل إجراءات العمل القياسية للتشغيل بالخارج.

كما أنه في إطار برنامج العمل الأفضل تم عقد الاجتماعين الثلاثي النوعي الأول والثاني لقطاع الملابس الجاهزة، بحضور ممثلي قطاع الملابس من أصحاب العمل والعمال، وتنظيم ورشة عمل الإعلان الثلاثي للمنشآت متعددة الجنسية، حيث تبنت الوزارة تفعيل الإعلان الثلاثي وذلك انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة والمُنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية وتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وعقد الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.