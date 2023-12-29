فرق شباب المقاولون تحقق نتائج مميزة في بطولة الجمهورية

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2004 في الفوز على فريق نادى تليفونات بني سويف برباعية نظيفة، وأحرز أحمد هانى هدفان وإبراهيم مختار وأحمد عيد هدف لكل منهما، أقيمت المباراة ضمن منافسات دورى منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.



يتولى المدير الفني للفريق الكابتن محمود مجدي ، بينما يعاونه الكابتن عبدالرحمن حسين كمدرب عام. والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى ويقوم الكابتن عمرو محمود بالمهام الإدارية للفريق، بينما يشغل الكابتن أحمد هاني منصب أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون 2003 يفوز على القناة بركلات الترجيح



فيما فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2003 على فريق نادي القناة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب القناة في بطولة الجمهورية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة 17 لبطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن سعد عبد الباقي مدرب الفريق و الكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

