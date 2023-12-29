حصاد وزارة العمل 2023.. العمالة غير المنتظمة في عين الدولة

شهد ملف العمالة غير المنتظمة، اهتمامًا فائقًا من وزارة العمل خلال العام الأخير 2023، إذ إنه يعد أحد أهم الملفات التي أولتها الوزارة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.

وفي عيد العمال الماضي وجه الرئيس السيسي وزارة العمل، بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.

عدد العمال غير المنتظمة بوزارة العمل

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسميًا لدى وزارة العمل، مليون و 66 ألفًا و 873 عاملًا غير منتظمًا، يستفيد منهم من الخدمات حتى الآن، 446 ألفًا و318 عاملًا، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

المبالغ المصروفة على العمالة غير المنتظمة في 2023

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال العام بالمحافظات، 636 مليون و 894 ألفًا و 153 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 231 ألفًا و 619 عاملًا بواقع 634 مليون و 502 ألفًا و 660 جنيه على الرعاية الاجتماعية، و 2 مليون و 391 ألفًا و 493 جنيه على الرعاية الصحية، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 12 مليون و420 ألفاً و670 جنيه، استفاد منها 105 من العمال المسجلين وأسرهم.

حصاد وزارة العمل 2023

المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

ويعمل المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بالوزارة، على الإسراع في الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمي، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل.

وستضمن المنصة الإلكترونية الجديدة صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستهدف وزارة العمل خلال عام 2024، التعاقد المركزي مع أحد الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.