حصاد وزارة العمل 2023.. تشغيل 553 ألفًا و170 شاب وفتاة

شهد عام 2023، جهودًا كثيفة من وزارة العمل، للحد من نسب البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لهم ووظائف جديدة في مختلف التخصصات، فقد ساهم مناخ الاستثمار الآمن في مصر، ودعم دور القطاع الخاص، والتوسع في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة في توفير المزيد من فرص العمل هذا العام.

وفى إطار تنفيذ سياسة وزارة العمل الخاصة بمتابعة ورعاية وحماية العمالة فى الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل للشباب الراغبين فى العمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتعاون والتنسيق مع تلك المنشآت بما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها ورسالتها بالمساهمة في الحد من معدلات البطالة، بلغ عدد المُعينين فى داخل الجمهورية، والذين تم تسجيلهم رسميًا لدى "الوزارة" خلال العام، 553 ألفًا و 170 شاب وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبلغت نسبة المُعينين من ذوي الهمم 10 آلاف و 579 شاب وفتاة، وذلك فى إطار تطبيق كافة التشريعات واللوائح، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ 5% من "ذوي الهمم"، والتي نص عليها القانون من بين إجمالي العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر من تلك الفئة، ومن بينهم أيضًا، 77 ألفًا و 499 فرصة وعقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج.

تلك الجهود المستمرة التي ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023.

وتقوم وزارة العمل بإيجاد فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال أعلانها في النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، وأيضًا عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات.

حصاد وزارة العمل 2023

تشغيل المصريين بالخارج

وعن فرص عمل الخارج، فقد عملت "الوزارة" على توفيرها بشكل لائق، إذ أنشأت الوزارة "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.

كما أن هذه "الوحدة" تأسست في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعم من "الاتحاد الأوروبي"، بالإضافة إلى أن "الوزارة" تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، تنسيقًا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.

أما بالنسبة للتشغيل بالخارج، فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى "الوزارة"، بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام ، 426 ألفاً و 85 تصريح، وأنه جرى من خلال "إدارة التشغيل" إعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج، و 10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها ، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر.

وفى نفس السياق تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات، لمعرفة فرص العمل الجديدة والمتاحة بسوق العمل.

يُشار هنا إلى أنه جرى خلال العام تنظيم 20 ملتقى توظيفي للشباب من بينهم ذوى الهمم، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال للشباب الراغب فى العمل والباحث عنه، وإرشادهم وتوجيههم للتدريب التحويلى المرتبط ببعض المهن، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية ومكاتب التشغيل المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالقيام بمهامها بما يخص التوجيه وارشاد الشباب الباحث عن العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة والمناسبة على المهن المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى لإيجاد فرص عمل لائقة لهم وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم.