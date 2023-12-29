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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يوجه بالإستفادة من التجارب العالمية لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة

الدكتورهانى سويلم
الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري

قال الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك خلال اجتماع عقد لمناقشة موقف الدراسات البحثية الجارية لتأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة البيئة ضمن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه .

 

وإستعرض وزير الري، خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات ، حيث تم عرض بدائل تأهيل الترع المارة بثلاث أنواع مختلفة من التربة فى ٣ محافظات مختلفة (الفيوم - كفر الشيخ - الصالحية بالشرقية) .

كما تم استعراض الاختبارات الجيوتقنية للتربة والتى تم اجراؤها للتعرف على خواص التربة بكل منطقة من المناطق الثلاث، تمهيدا لوضع مقترحات لتحسين الخواص الهيدروليكية والميكانيكية لهذه الأنواع من التربة ومنع انهيار جسورها .

وأكد على أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة حول العالم لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة مثل النموذج المطبق بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

كما وجه باستمرار قيام معهد بحوث الإنشاءات بمتابعة تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى، ونهو تنفيذ التجارب وإجراء الاختبارات على الطبيعة ، من خلال تنفيذ مناطق تجريبية فى احباس مائية محددة وقياس مدى نفاذية التربة وسلوك التربة بعد إمرار المياه بالترعة .

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