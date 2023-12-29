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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة

الدولار
الدولار

سعر الدولار فى البنوك اليوم … شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 29-12-2023 في مختلف البنوك بالقطاع المصرفي في مصر، استقراراً مقابل الجنيه المصري، إذ سجل الدولار في أول أيام العطلة الأسبوعية، في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

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سعر الدولار اليوم الجمعة 28-12-2023 في البنوك

وتستعرض من خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك، وفقا للتحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الجمعة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

 

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