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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 سعر الريال السعودى.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-12-2023 في البنوك المختلفة، استقراراً مقابل الجنيه المصري، حيث  سجل الريال السعودي في أول أيام العطلة الأسبوعية، في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

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ونستعرض من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.18 جنيه للشراء.

 

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