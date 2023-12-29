عضو بالأعلى للشئون الإسلامية يقدم روشتة لاستقبال العام الجديد (شاهد)

كشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن روشتة استقبال العام الجديد، موضحًا أنه يجب التخلص من اليأس والأحباط، وتجديد العهد مع الله في كل أمور الحياة لكي يصبح الإنسان في أفضل حال.

الإسلام عالج الجانب الروحي:

قال “هندي” خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاسب نفسه قبل أن ينام، موضحًا أن الإسلام عالج الجانب الروحي في الإنسان، ولابد أن يظل يقظًا طوال الوقت.

حلول العام الجديد:

وتابع: “سيدنا محمد طالبنا بتجديد العهد مع الله طالما موجود على قيد الحياة، مطالبًا مع حلول العام الجديد بالتمسك بالأمل وعدم فقدانه، لأن الأمل هو الحياة”.

وأوضح، أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لذا لابد للإنسان الرجوع إلى الله والتقرب إليه.