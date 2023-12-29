الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية: تعيين 4 وزراء جدد ورئيس هيئة مراقبة البث

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، قرارا بتعيين 4 وزراء جدد ورئيس لهيئة مراقبة البث.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح المكتب الرئاسي الكوري - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الجمعة - أنه تم تعيين تشوي سانغ-موك وزيرا للمالية، ليشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وسونغ مي-ريونغ وزيرة للزراعة، وكانغ دو-هيونغ وزيرا للمحيطات، وأوه يونغ-جو وزيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه تم تعيين كيم هونغ-إيل، الرئيس السابق لوكالة مكافحة الفساد، رئيسا للجنة الاتصالات الكورية (هيئة مراقبة البث).

يذكر أنه تم ترشيح الوزراء الخمسة الجدد في وقت سابق من هذا الشهر وخضعوا لجلسات استماع برلمانية.

على جانب آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن 20 شخصًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.


 

 

مواد متعلقة

استطلاع للقناة الـ 13 الإسرائيلية يظهر انهيار شعبية حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو

ميقاتي: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدي لاندلاع حرب شاملة بالمنطقة

الأمم المتحدة: الأطفال يقتلون في الضفة الغربية بمستويات غير مسبوقة

ليتوانيا ترسل وفدا برلمانيا إلى بولندا للتحقيق في احتجاز شحنات الدعم الأوكرانية

مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا

فيضان نهر زائير يخلف 175 شخصا على الأقل بلا مأوى شمال أنجولا

أوكرانيا: مقتل وإصابة اثنين في قصف روسي على منطقة خاركيف

كوريا الجنوبية: تسليم طائرة تدريب جديدة من طراز TA-50 إلى القوات الجوية
الجريدة الورقية