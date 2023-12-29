الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين في مستوطنة كوخاف يعقوب بغزة

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال

 أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط من الجيش، خلال القتال في غزة، بالإضافة إلى إصابة 2 بجروح خطيرة.

وقال المجلس المحلي في مستوطنة "كوخاف يعقوب" إن ضابطًا في صفوف الجيش "الإسرائيلي" قُتل خلال القتال في غزة.

 

 على جانب آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة.

 وأوضحت مصادر طبية، أن 20 شخصًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل عدة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

 وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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