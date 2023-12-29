توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت 2024| التحديات قادمة ونار الغيرة تشعل قلبك

تعد 2024 عام الحظ والتقلبات في وقت واحد لمواليد برج الحوت، فتواجد كوكب "المشتري" في برجك يساعدك على اكتساب حظوظ مهنية ومالية عالية بسبب جهودك المتواصلة، كما أن حركة الأفلاك خلال السنة ستجعل الفرص أمامك متاحة وتحقيق أكبر عدد من الإنجازات التي لطالما حلمت بها، وبفضل إخلاصك في عملك ستحصد النتائج.

برج الحوت

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني:

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أبرز توقعات برج الحوت لعام 2024 التي ستكون مليئة بالتحديات، قائلة إن بداية العام حتى 25 مايو، "المشتري" و"المريخ" و"عطارد" كواكب تمثل دعمًا ذا قيمة حقيقية، مما يمنحك إصرارًا وقوة إرادة، وأفكارًا رائعة، ويساعدك ذلك على العمل بدقة من أجل إيجاد حلول.

ومع حلول يوم 26 مايو، على الرغم من النجاح الذي يلوح في الأفق بالنسبة لك، يتحول بعض الأشخاص إلى أعداء، ينافسون بشراسة، وحينئذٍ يجب أن تثابر، وتحدد جيدًا أهدافك. إذا أردت أن تُحوّل مسارك المهني أو تقوم بتغيير عملك، فانتظر لشهر أكتوبر، وعلى أي حال، تذكر أنه من خلال إظهار روح الاجتهاد والحماس، ستحصل على نجاحات تستحقها.

برج الحوت

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تمامًا مثل السرطان والعقرب، فبرج الحوت من الأبراج المائية التي يسيطر عليها عنصر الماء، ويبدأ من 20 فبراير إلى 20 مارس، وعاطفيًا هذا العام إذا كنت في علاقة حب أو متزوج، فنار الغيرة ستشعل قلبك خاصة خلال شهري مارس وأبريل، وهناك فترات بين الهدوء والعاصفة، ولكن ستمر بأوقات ستشعر فيها بالتوازن العاطفي، وفي هذه الأثناء تجمعك بشريك حياتك موجة واحدة مما يفسح المجال للحظات أكثر تفاهمًا واقترابًا، فقط في نهاية العام، وقد تكون هناك صعوبة في التفاهم، أو هناك حتى لحظات مزعزعة للاستقرار حينئذ تذكر أن الحب ما زال موجودًا.

برج الحوت

وإذا كنت أعزب، سيكون لديك رغبة بالحب والارتباط، وبداية من يوم 23 يناير يكون هناك لقاء بشخص يجذبك ويشعل الحب في قلبك، وقد يكون ذلك من خلال صداقة تتحول لعلاقة حب، لكن ليس هناك ما يضمن استمرار المشاعر على نفس المستوى المتوهج، ومع ذلك إيمانك بالحب قد يساعدك كثيرًا في التغلب على المعوقات وحالات التشوش.