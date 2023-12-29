توقعات عبير فؤاد لبرج الدلو 2024| عام المواجهات وتذوق كل نكهات الحب

على الرغم من أن هناك فترات في بعض السنة قد تشعر ببعض المعاكسات، إلا أن 2024 سيكون عام سعيد بالنسبة لمواليد برج الدلو حيث سيساعدك على ارتفاع حظوظك وتغييرات جذرية سوف تشهدها، وذلك بفضل قدرتك على الابتكار والابداع واتخاذ القرار الصائية والتي ستؤثر عليك بشكل إيجابي طوال السنة، ويجب عليك التحلى ببعض الحكمة والهدوء.

برج الدلو

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

كشفت خبيرة لأبراج عبير فؤاد أثناء تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، عن أبرز توقعات برج الدلو خلال هذا العام، فهناك مجموعة من المتطلبات تعتبر هي سبيلك للنجاح مهنيا. عندما يتعلق الأمر بعملك أو أنشطتك أو مشاريعك، ستكون مُطالبًا بإظهار الانضباط والتصميم على المُضِي قدمًا والأمل في النجاح، ولحسن الحظ أنك تتمتع بروح إبداع، خاصة ابتداء من 26 مايو، وهو ما يُعد نقطة قوة تساعدك في الأوقات الصعبة، لأن الإبداع يعني أيضًا الخيال، وسعة الحيلة.

برج الدلو

وفي بعض الأحيان، ستكون مُطالبًا بأن تمسك العصا من وسطها، وتُفاضل بين التصميم والقدرة على التراجع، ومن المؤكد أن التحديات ستكون موجودة هذا العام، كما أنك مطالب عزيزي الدلو بعدم المغامرة بأموالك كي لا تعاني من أحداث غير متوقعة، وقد تكون مطالبا أيضا بمواجهة النقد والغيرة، لكن هذا أهون شيء بالنسبة لك، فأنت بارع في التواصل، وتعرف كيف تُسكت الكارهين.

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

برج الدلو من الأبراج الهوائية التي يسيطر عليها عنصر الهواء مثل الميزان والجوزاء، ويبدأ من 21 يناير إلى 19 فبراير، وهذا العام عاطفيًا إذا كنت في علاقة حب أو متزوجًا، فسيكون هناك بعض التعديلات مع الشريك وستجد حلول للأزمات المختلفة بينكم، ومن المهم تحديد خياراتك والتحدث من قلبك بصدق، وتحمّل المسؤولية، ولا تختبئ وراء أعذار كاذبة.

برج الدلو

وإذا كنت أعزب فـ عام 2024، سيجعلك تتذوق كل نكهات الحب، قد يكون بعضها حلوًا جدًا، لكن البعض الآخر سيكون أكثر مرارة، ويجب أن تحافظ على الشفافية، وكن صادقا في مشاعرك، ودخول "بلوتو" لبرجك ابتداء من 21 يناير قد يقلب حياتك لدرجة أنك تقرر الارتباط.