توقعات عبير فؤاد لبرج القوس 2024| تجنب الخلافات وحافظ على هدوئك

2024 هو عام الحظ لمواليد برج القوس، خاصة في بداية السنة فهناك العديد من التقدمات البارزة على الصعيد المهني وإنجازات في طريقها إلى النور، على الرغم من معاكسات الكواكب لمواليد هذا البرج خلال الأعوام الماضية، إلا أن هذا العام سيبتسم لك الحظ وبالتالي سيساعدك على كسب المال وتحقيق النجاحات التي لطالما سعيت إليها فستحصل على فرص كبيرة في تطوير نفسك.

برج القوس

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج القوس على الصعيد المهني:

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، عن أبرز توقعات برج القوس في عام 2024، حيث سيكون هناك فرص لتطوير الذات والتجديد، فكل ما عليك فعله أن تضع خطط ذلك قيد التنفيذ من بداية العام، فكن مثابرًا، فأنت ذكي بما يكفي لتعلم أنه عليك باغتنام الوقت الذي يحمل لك الفرصة، والوقت يمر ولن ينتظرك.

وبداية من 26 مايو، سينتقل كوكب "المشتري" لمواجهتك، حينئذٍ يجب أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر، فقد تظهر عقبات تؤدي لتأخير وإرباك، وعدم وضوح، ومع ذلك شهر ديسمبر قد يحمل لمسة من الأمل للعام التالي.

برج القوس

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي:

برج القوس من الأبراج النارية، تماًمًا مثل الحمل والأسد، ويبدأ من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، وهذا العام على الصعيد العاطفي وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إذا كنت في علاقة عاطفية أو متزوجًا، أنت تؤمن بالحب وتريد أن تعطيه فرصة، وبدايًا من 21 مايو ستكون "الشمس" و"المشتري" في مواجهتك، وهو ما يثير إحباطك بعض الشيء كما سيكون هناك الخلافات الكبيرة، والرغبات غير المتوافقة، هذا جيد لأن هذه المواضيع الشائكة يجب مناقشتها لتجد حلا لها، على أية حال، ستكون هناك تعديلات يجب اتخاذها.

برج القوس

وبالنسبة لعزاب مواليد برج القوس، فهناك الكثير من المرح والفرح أيضًا، وقد تجد سعادة عاطفية بسيطة ومشتركة، حتى لدرجة أنك قد ترغب في ارتباط رسمي، والفترة من 21 يناير إلى 2 مايو الوقت مناسب للتفكير في الزواج، لكن الأمر متروك لك لاختيار شكل الالتزام الذي يناسبك.