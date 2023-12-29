توقعات عبير فؤاد لبرج العقرب 2024| عام تحقيق المكاسب وفترات بين الصعود والهبوط

بسبب إصراره وصلابته على تحقيق المستحيل، فهذا العام سيكون واعدًا لمواليد برج العقرب، حيث إن هناك العديد من النجاحات واتخاذ القرارات، وستساعدهم حركة الكواكب للمضي قدمًا نحو الأمام، فوفقًا لخبراء الفلك، فـ2024 سنة التغييرات على مختلف الأصعدة، سواء المهني، أو المالي، أو العاطفي، ستغير استراتيجياتهم وإيجاد البدائل لمواجهة التحديات التي سوف تهدد مسارهم على أكثر من صعيد.

برج العقرب

توقعات عبير فؤاد لبرج العقرب على الصعيد المهني:

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أبرز توقعات السنة لمواليد برج العقرب، قائلة إن هذا العام سيكون واعدًا حتى وإن كانت هناك فترات بين الصعود والهبوط خاصة في أول العام وفي الربيع، وفي شهري أغسطس وديسمبر، ولكنك ستنجح في إيجاد الحلول البديلة لمواجهة التحديات الصعبة التي ستوضع فى طريقك، فقط تحلى بالصبر.

سيتعامل مواليد برج العقرب بكل وضوح، وذلك بفضل جاذبيتهم وقدرتهم على التألق والسيطرة، واللذان يسمحان بأن تُسكِت الأشخاص الغاضبين منك، فستتخلص من الذين يقفون في طريقك، ولكن حافظ على تركيزك، ولا تنجرف في صراعات غير ضرورية، واستفد من الفترات التي تكون فيها طاقتك في أوجها، وهذه هي الطريقة التي ستحقق بها أهدافك.

برج العقرب

توقعات عبير فؤاد لبرج العقرب على الصعيد العاطفي:

برج العقرب من الأبراج المائية، تمامًا مثل الحوت والسرطان، ويبدأ من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر، وهذا العام على الصعيد العاطفي، إذا كنت في علاقة عاطفية أو متزوج، "أورانوس" بمواجهتك خلال السنة يثير أعصابك، سيكون من الصعب فهمك، وردود أفعالك مبالغ فيها وغير منطقية، وتتبدل مشاعرك بين عشية وضحاها، والأدهى أنك تطلب من شريك حياتك متابعة تقلباتك بهدوء، ومن المهم أن تقاوم روح التمرد التي تسيطر عليك.

وبالنسبة للعزاب، فستدفعك 2024 للبحث عن الحب، ولكن لا تبالغ في مواصفاتك للطرف الآخر، كما أنك تميل للتشوش والتردد، وسيكون صعبًا إرضاؤك، في أحد الأيام تكون مستعدًا للزواج، وفي اليوم التالي تحتاج فقط إلى العزلة والحرية، ومن المهم أن تعلم أن الفرص سانحة لتحقيق السعادة، بشرط أن تضع حدًا لشكوكك، وتقرر ما تريده فعلًا.