17 فبراير.. أولى جلسات طعن مرتضى منصور على حبسه

حدّدت محكمة النقض 17 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أدائها عملها وفحص ملفات وميزانية النادي.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي بالسبّ على"خيري"، كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20 ألف جنيه.

وتقدم منصور بطعن على الحكم السابق أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و " ه.ع.ح" و " أ.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ،مع عزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 سنوات ، وإلزام كل منهم برد مبلغ مالي قدرة مائة وثلاثون ألف جنيه ، ومعاقبة المتهم " م.ع.م" بالحبس لمدة سنة، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 37882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ،بقيام المتهمين بالاستيلاء علي قطع نحاس من محل عملهم باحدي الشركات العامة .

تبين من التحقيقات ، أن المتهمين من الاول حتي الثالث كل من " ح.م.ح" سائق درجة ثالثة و " ه.ع.ح" ميكانيكي ، و " أ.ح.ع" سائق ، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، استولوا بغير حق علي قطع نحاس والمملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها ووضعها في من الشركة بالاستعانة بالمتهم الرابع " م.ع.م" عامل ، ، وأن قيمة تلك القطع النحاس يقدر قيمتها بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه ، وتم ضبطهما ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



