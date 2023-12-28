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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد طرح فيلم "الاسكندراني" في مصر والدول العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد صناع فيلم الاسكندراني، لطرحه يوم 4 يناير المقبل،  بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

وكان حقق البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني، 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحه على  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا .

تفاصيل فيلم الاسكندراني

 ويشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشر الفنان أحمد العوضي البرومو التشويقي للفيلم، حيث حصد العمل على 16 مليون مشاهدة، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

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