اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية

ضياء رشوان: القاهرة لم تتلقَّ الرد من الأطراف المعنية

المقترح المصري يقرّب وجهات النظر لحقن دماء الفلسطينيين

إسرائيل تواصل إبادة الفلسطينيين في غزة وتجتاح الضفة

"الصحة": إصابة حالتين بمتحور كورونا

السودان بين مطرقة الحرب وسندان "الكوليرا" وشبح التقسيم

200 حالة وفاة وإصابة الآلاف في 9 ولايات

إيران تشن هجومًا إلكترونيًا على إسرائيل

روسيا ترحب بشراكة مصر في "البريكس"

السفير الروسي: "القاهرة" و"موسكو" تتمتعان بقوتين كبيرتين لدعم استقرار الشرق الأوسط

البابا تواضروس يوقف عظته الأسبوعية بسبب أعياد الكنيسة

د. وجدي زين الدين يكتب: أعداء الديمقراطية