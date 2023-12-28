اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية
ضياء رشوان: القاهرة لم تتلقَّ الرد من الأطراف المعنية
المقترح المصري يقرّب وجهات النظر لحقن دماء الفلسطينيين
إسرائيل تواصل إبادة الفلسطينيين في غزة وتجتاح الضفة
"الصحة": إصابة حالتين بمتحور كورونا
السودان بين مطرقة الحرب وسندان "الكوليرا" وشبح التقسيم
200 حالة وفاة وإصابة الآلاف في 9 ولايات
إيران تشن هجومًا إلكترونيًا على إسرائيل
روسيا ترحب بشراكة مصر في "البريكس"
السفير الروسي: "القاهرة" و"موسكو" تتمتعان بقوتين كبيرتين لدعم استقرار الشرق الأوسط
البابا تواضروس يوقف عظته الأسبوعية بسبب أعياد الكنيسة
د. وجدي زين الدين يكتب: أعداء الديمقراطية