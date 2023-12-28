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الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر تطرح مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية 

ضياء رشوان: القاهرة لم تتلقَّ الرد من الأطراف المعنية 

المقترح المصري يقرّب وجهات النظر لحقن دماء الفلسطينيين 

إسرائيل تواصل إبادة الفلسطينيين في غزة وتجتاح الضفة 

"الصحة": إصابة حالتين بمتحور كورونا 

السودان بين مطرقة الحرب وسندان "الكوليرا" وشبح التقسيم 

200 حالة وفاة وإصابة الآلاف في 9 ولايات 

إيران تشن هجومًا إلكترونيًا على إسرائيل 

روسيا ترحب بشراكة مصر في "البريكس" 

السفير الروسي: "القاهرة" و"موسكو" تتمتعان بقوتين كبيرتين لدعم استقرار الشرق الأوسط

البابا تواضروس يوقف عظته الأسبوعية بسبب أعياد الكنيسة  

د. وجدي زين الدين يكتب: أعداء الديمقراطية

الجريدة الورقية