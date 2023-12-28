المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل ممثلي شركات إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات العاملة في قطاع الزراعة ودعم المنتجين والمصدرين من أفراد أو شركات والعمل على حل المشكلات وإزالة العراقيل التي تقابلهم، أعلنت د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال أعضاء تكتل للشركات العاملة في مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية بمحافظتي بني سويف والفيوم وبعض أعضاء تكتل الزيتون بمدينة السادات" تحت مشروع دعم تنفيذ تدابير تطوير التكتلات في المناطق الصناعية بمصر تحت مظلة مشروع شراكات العمل والترويج للشركات المتوسطة والصغيرة بمصر (JPSME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz).

الشركات العاملة في مجال الزراعة

جاءت الزيارة في إطار التعاون المستمر بين المعمل والشركات العاملة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، بهدف الاطلاع على التطوير المستمر داخل أقسام المعمل المختلفة وتطبيق نظم الجودة مروراً باستلام العينات وحتى استصدار نتائج التحليل، وأثر ذلك في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية.

وخلال الزيارة، قامت د. هند عبداللاه بعمل عرض تقديمي حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، والذي أكدت خلاله على أن المعمل دائماً يسعى إلى استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي وتلبية كل احتياجتهم ومتطلبات الجهات الرقابية من الخدمات التحليلية أو التدريبية أو الإستشارية. كما أن المعمل يقوم على مدار اليوم باستقبال كافة العينات الواردة إليه من كافة العملاء والجهات ويتضمن ذلك الأجازات الرسمية والتي يعمل خلالها المعمل بدون توقف.

كما قامت بالإستماع منهم إلى أهم المشكلات الفنية التي يواجهونها وأهم متطلباتهم في مجال عمل المعمل من حيث جودة الخدمات ودقتها وسرعة أداء الخدمات.

ثم قام السادة ممثلي الشركات بجولة تفقدية داخل أقسام المعمل المختلفة والذي بلغ عددهم 10 شركات تعمل في مجال النباتات الطبية والعطرية وإنتاج الزيتون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المعمل على التواصل المستمر مع العاملين في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم ودعم جهودهم في زيادة الصادرات الزراعية والغذائية.