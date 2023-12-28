جددي سفرتك وحضري كرات اللحم بالمشروم والكريمة

تبحث الأمهات علي وصفات جديدة ولذيذة لتحضيرها لأسرتها وتفاجئهم بمذاقها الشهي والمميز، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك إعدادها هي كرات اللحم بالمشروم والكريمة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.







كرات اللحم بالمشروم والكريمة

المقادير

مقادير صلصة المشروم

المشروم : 250 غراماً (طازج ومقطع)

كريمة الطبخ : 2 كوب

شوربة الفطر : نصف باكيت (مذوبة في كوب ماء / جاهزة)

البصل : 1 حبة (مفروم)

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : رشّة

- لحم مفروم : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة



طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، والبقدونس المفروم، والملح، والفلفل الأسود، حتى تتجانس المكونات.

اصنعي كرات صغيرة الحجم من خليط اللحم.

في مقلاة على النار، سخني الزيت النباتي، واقلي كرات اللحم حتى تتحمر قليلاً.

لتحضير صلصة المشروم: في قدر على النار، سخني الزيت النباتي وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي الفطر الطازج وحركي المكونات.

أضيفي كرات اللحم المحمّرة وقلّبي.

اسكبي محلول شوربة الفطر الجاهزة، وكريمة الطبخ، ثم نكّهي بالزنجبيل، والملح، والفلفل الأسود.

اتركي القدر على النار حتى تتماسك الصلصة.

اسكبي كرات اللحم بالفطر والكريمة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.