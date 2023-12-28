السوبر المصري.. الأهلي ومودرن فيوتشر تعادل ايجابي في الشوط الاضافي الاول

انتهت أحداث الشوط الاول الاضافي بين الأهلي ونظيره مودرن فيوتشر بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التى تجمع بين الفريقين على كأس السوبر المصري.

وتمكن محمود كهربا من تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي فى الدقيقة 13 من بداية المباراة عن طريق ركنية من الجانب الأيمن ليقابلها برأسية معلننا تقدم الاحمر، وعزز تقدم فريق الأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 34

واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 77، فيما سجل محمد محمود الهدف الثاني فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2 ـ 2.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

تشكيل مودرن فيوتشر..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن