٦ فوائد لبذور الكرفس لم يعرفها الكثير|أبرزها تقي من التهابات المسالك البولية

الكرفس من الأعشاب الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وهي من الأشياء المهدور حقها، فلا يعلم الكثير عن فوائدها التي قد تغير حياتك وتحسن صحتك، وخلال السطور التالية نقدم لك أهم فوائدها بالخطوات.





بذور الكرفس

فوائد الكرفس

تعزيز صحة العين

يساعد الكرفس في الحفاظ على صحة العين ويقلل من فرص الإصابة بالمياه البيضاء ويحمي من التنكس البقعي لاحتوائه على فيتامين A ومجموعة من العناصر الغذائية التي تمنع الضمور وتحمي العين.

تحسين مستويات السكر في الدم

للمغنيسيوم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان ومن بينها تنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على مستوى السكر في الجسم، هذا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والمضاعفات المرتبطة به أيضًا.



تنشيط الدورة الدموية

تساعد بذور الكرفس في خفض نسبة الحموضة في الجسم، كما تعمل على تنشيط الدورة الدمويّة في العضلات والمفاصل.

الوقاية من التهابات المسالك البولية

بذور الكرفس تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية ومشاكل الكلى واضطرابات المثانة لأنها تساعد في القضاء على حمض اليوريك لخواصها المدرة للبول.





تقوية المناعة

يعزز الكرفس من المناعة في الجسم ويجعله أكثر نشاطاً وكفاءة لأنه غني بفيتامين C.

تخفيض ضغط الدم المرتفع

يعمل الكرفس على خفض الضغط المرتفع لاحتوائه على البثاليدز النشطة التي تعمل على استرخاء عضلات الشرايين وبالتالي تمدد الأوعية الدموية و زيادة تدفق الدم مما يساعد على تنظيم ضغط الدم.