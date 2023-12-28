السوبر المصري.. الأهلي ومودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي
يحتكم فريق الأهلي ونظيره مودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي بعد انتهاء الوقت الاصلى من أحداث المباراة بهدفين لكل فريق.
تشكيل الأهلي..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو
تشكيل مودرن فيوتشر..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".
خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.
خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.
خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن