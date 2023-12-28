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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ينفع للدايت| طريقة عمل برجر اللحم بالشوفان الصحي

برجر دايت
برجر دايت

يمكنك برجر اللحم بالشوفان كبديل صحي ولذيذ لوجبة غذاء قليلة السعرات الحرارية، تتناسب مع نظامك الخاص لخسارة الوزن الزائد، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 


 

طريقة عمل برجر اللحم بالشوفان للرجيم

المقادير

- لحم العجل المفروم : 500 غراماً 

- البصل : 1 حبة (مبشور) 

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم) 

- الشوفان : 3 ملاعق كبيرة (مطحون) 

- ملح : نصف ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون) 

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة 

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 

 

طريقة تحضير الـ برجر

اخلطي اللحم المفروم مع الشوفان والبصل والبقدونس جيداً.

تبلي بالملح، والفلفل، والبهارات، والكمون.

شكلي الخليط لكرات متوسطة الحجم.

وزعي الزيت في طبق الفرن وضعي كرات اللحم فيه.

أدخليه الفرن على حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر حتى ينضج اللحم ويتحمر.

قدمي الـ برجر ساخناً إلى جانب السلطة أو الخضار المشوية بحسب الرغبة.

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